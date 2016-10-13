Аккуратная сделка

«Башнефть» приватизирована – «Роснефть» ее купила. А следующей сделкой «Роснефти» может стать приватизация самой «Роснефти» – так можно понять слова президента Путина

«Роснефть» сообщила, что завершила покупку госпакета «Башнефти»: 329,7 млрд руб. перечислено в Федеральное казначейство. При подготовке сделки получено два юридически обязывающих предложения, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев, лучшее по цене сделала «Роснефть».

«Я сам был немного удивлен», – прокомментировал сделку президент Владимир Путин и заверил, что таково решение правительства. «Были и другие компании, достойные купить «Башнефть», – продолжал Путин. – Их государство будет поддерживать, в том числе предоставляя им лицензии на расширение деятельности». Башкирия (у нее блокпакет «Башнефти») сохранит влияние на «Башнефть», обещал Путин.

Претендентов на «Башнефть» было девять, главным чиновники называли «Лукойл». «Слова президента касаются в том числе переговоров о доступе «Лукойла» к шельфу, – объясняет высокопоставленный чиновник. – Но речь идет об обычной работе власти с частной компанией, никаких преференций».

«Роснефть» не планирует оставлять ни одного из нынешних руководителей «Башнефти», следует из предложений к совету директоров – он состоится сегодня, 13 октября. Список кандидатов сообщил человек, знакомый с предложением «Роснефти», и подтвердил человек, который видел это предложение. Председателем правления станет Андрей Шишкин, вице-президент «Роснефти» по энергетике, бывший замминистра энергетики, сообщили собеседники «Ведомостей», один из них знает, что у Шишкина будет пятилетний контракт.

В списке сплошь сотрудники «Роснефти»: вице-президент по правовому обеспечению Наталия Минчева, директор департамента кадров Андрей Судаков, вице-президент, главный геолог Андрей Лазеев, первый замруководителя направления трейдинга Денис Нырков, директор департамента планирования и отчетности Ростислав Латыш, а также финдиректор «Итеры» Сергей Лобачев, перечисляют собеседники «Ведомостей».

«Башнефть» созывает и внеочередное собрание – на 16 декабря для избрания нового совета директоров, знает один из собеседников «Ведомостей». В «Башнефти» пока не было никаких объявлений – просто все собирают вещи, рассказывает сотрудник компании. Представители «Башнефти» и «Роснефти» от комментариев отказались. Так же поступил и предправления «Башнефти» Александр Корсик.

Бывший топ-менеджер крупной нефтяной компании удивляется такой быстрой и тотальной смене менеджмента. Хотя бы дела передать, недоумевает он и называет нынешнюю команду «Башнефти» одной из лучших на рынке. Корсик пользовался большим авторитетом, понимал важность работы с инвесторами, всегда имел независимую точку зрения и отстаивал ее, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.

Смена руководства усилит нервозность инвесторов и настроения продавать: никто не знает, как поведет себя новое руководство «Башнефти», считает сотрудник одного из банков. В среду обыкновенные акции «Башнефти» на Московской бирже подорожали на 1,3% до 3125 руб., но потеряли 1,4% с 7 октября, когда «Роснефть» получила директиву на покупку госпакета.

Увольнение команды на следующий день после сделки не выглядит странно: обычно подобные шаги согласуются перед сделкой, говорят партнер юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев и председатель экспертного совета «Люди People» Виктория Петрова, но признают, что в их практике таких случаев не было.

Увольнение одним днем в таких масштабах возможно только по соглашению сторон, продолжает Патракеев, у сотрудников и гендиректора могут быть «золотые парашюты». Вряд ли у Корсика и других членов правления есть существенные «парашюты» – всем известно негативное отношение государства к таким выплатам, а «Башнефть» уже два года как госкомпания, говорит председатель совета директоров Top Contact Артур Шамилов. Менеджеры «Башнефти» отказались обсуждать выплаты, один из них заявил, что оставит решение на усмотрение нового акционера.

Шишкину 57 лет, до 1992 г., по данным Forbes, он был сотрудником КГБ. До 2005 г. работал в банках и энергетических компаниях, в 2005 г. стал гендиректором ТГК-10 (ныне «Фортум), в 2008 г. – первым вице-президентом «КЭС-холдинга» («Т плюс» группы «Ренова»), с 2010 г. – замминистра, с 2012 г. – в «Роснефти». На 30 июня Шишкину принадлежало 0,0036% акций «Роснефти». На Московской бирже такой пакет стоит 139,6 млн руб.

Шишкин – амбициозный человек, любит быть в центре событий, рассказывают его бывшие коллеги. Шишкин всегда старался найти престижные должности, вспоминает один из них, например, он долго рассчитывал возглавить правление «Русгидро». С главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным у него отличные отношения, он на 100% человек Сечина: будучи замминистра, Шишкин согласовывал с ним, тогдашним вице-премьером, все политически важные письма, рассказывают два других знакомых топ-менеджера. Шишкин – тот тип подчиненного, какие очень нравятся Сечину: хорошо подстраивается под начальника, умеет правильно преподносить свои успехи, а виноватых зачастую ищет среди других, в том числе предшественников, говорит один из них. Хороший руководитель, жесткий, когда был замминистра, все компании по струночке ходили, вспоминает еще один знакомый Шишкина. Больше всего Шишкин в энергетике запомнился тем, что додавил подписание договоров о предоставлении мощности – ключевого механизма обновления генерации при реформе РАО ЕЭС.

После приобретения «Башнефти» и продажи 19,5% «Роснефти» наступает синергетический эффект – цена этих 19,5% существенно возрастает и «Роснефть» не только отобьет премию за «Башнефть», но и выгодно продаст свой пакет, объяснял Путин: «Это аккуратная приватизация, обеспечивающая максимальный эффект для государства». С внутреннего российского финансового рынка на завершение всех операций, в том числе и по продаже, а если нужно – временного приобретения и выкупа акций самой «Роснефти», денег не потребуется, сказал президент.

«Роснефть» может сама выкупить у «Роснефтегаза» 19,5% своих акций, а потом постепенно продать небольшими пакетами, говорили чиновники «Ведомостям». «Теоретически это возможно, это нормальная практика», – подтвердил высокопоставленный чиновник.

Переговоры с реальным стратегическим инвестором – долгое дело: нужно обсудить и цену, и управление, и еще множество условий, а бюджету деньги нужны сейчас, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Стратегически, полагает он, китайцы готовы купить пакет «Роснефти» и компания, выкупив свои акции, будет вести переговоры с ними и другими инвесторами. Проблем с изъятием денег из «Роснефтегаза» в бюджет быть не должно – правительство исходит из этой схемы, а «Роснефтегаз» не протестует, заключает он.

Это абсолютно нерыночная двойная сделка, квазиприватизация и анонсировать ее на форуме «ВТБ капитала» – издевательство над инвестиционным сообществом, считает топ-менеджер инвестиционного фонда, который вкладывает в российские бумаги.