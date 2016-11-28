Дмитрий Страшнов считает, что он ни в чем не виноват перед законом

Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело против гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Он незаконно начислил себе премию за 2014 г. на 95 млн руб., считают прокуроры

Статья опубликована в № 4212 от 28.11.2016 под заголовком: Страшнов может ответить за премию

Генпрокуратура считает незаконной выплату премии гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову, сообщил в пятницу представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Речь идет о 95 млн руб. за 2014 г.

Генпрокуратура указывает, что чистая прибыль ФГУПа в 2014 г. по РСБУ составила 1,2 млрд руб. Между тем проверка показала, что «Почта» получила прибыль благодаря бюджетной субсидии на 5,4 млрд руб. Это позволило перекрыть убыток свыше 4 млрд руб., сообщил Куренной.

Прокуроры направили в Следственный комитет России (СКР) материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Страшнова. Они считают, что топ-менеджер злоупотребил полномочиями (ст. 201.2 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы). Еще против двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате, следует возбудить дела по статье «Халатность». СКР рассмотрит материалы, как только получит их, говорит представитель комитета Светлана Петренко.

Помимо прочего претензия Генпрокуратуры может заключаться в том, что Минкомсвязи не согласовало выплату премии Страшнову с правительством. Это утверждает федеральный чиновник, знакомый с топ-менеджером. Человек, близкий к правоохранительным органам, подтверждает это.

Кто стал инициатором проверки – не совсем ясно. Источник, близкий к Генпрокуратуре, ссылается на регулярную проверку Минкомсвязи Счетной палатой. Представитель последней утверждает, что аудиторы здесь ни при чем, а плановую проверку проводила сама Генпрокуратура. Человек, близкий к Минкомсвязи, подтвердил, что материалы против Страшнова – следствие проверки министерства Генпрокуратурой.

Генпрокуратура часто проводила проверки Минкомсвязи и раньше, рассказывает человек, близкий к ведомству. Но чиновникам всегда давали возможность объясниться с прокурорами. В этот раз ответа от Минкомсвязи Генпрокуратура не дождалась.

Минкомсвязи не согласно и готовит ответ, заявляет представитель министерства Екатерина Осадчая. Сумма, указанная Генпрокуратурой в качестве субсидий, – 5,4 млрд руб. – некорректна. «Почта» в 2014 г. получила субсидии на 3,138 млрд руб., подчеркивает Осадчая.

Сам Страшнов говорит, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство. «Эти акты применимы для всех государственных компаний», – указывает он. «И если кто-то считает, что они не могут быть достаточным основанием, то надо переписывать акты», – добавляет топ-менеджер. Страшнов подчеркивает, что сейчас находится в Москве и уезжать не планирует.

Выплаты Страшнову рассчитывались на основании постановления правительства от 21 марта 1994 г. «Об условиях оплаты труда руководителей госпредприятий...», говорят знакомый Страшнова и близкий к Минкомсвязи человек. Документ предусматривает прямую привязку премии гендиректора ФГУПа к чистой прибыли предприятия. А этот показатель рассчитывается в том числе и с учетом субсидий. Что по стандартам РСБУ, что по МСФО субсидии отражаются в графе «прочие доходы» и учитываются при расчете прибыли, говорит партнер, вице-президент по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Алексей Терехов. Знакомый Страшнова и близкий к Минкомсвязи человек говорят, что Страшнову за 2014 г. вообще причиталось 163 млн руб., но сумма была снижена «по договоренности с правительством».

В январе 2015 г. было принято новое постановление правительства – «Об условиях оплаты труда руководителей ФГУП». Оно привязало премии топ-менеджеров к выполнению ключевых показателей эффективности. Юрист юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов говорит, что «Почта» имела право использовать более старое постановление для расчета премии Страшнову. Скорее всего, это следовало из договора с гендиректором, считает он.

За неделю до заявления Генпрокуратуры «Ведомости» сообщали, что министр связи Николай Никифоров 31 октября 2016 г. подписал приказ о предельном соотношении зарплаты топ-менеджеров «Почты России» и средней зарплаты по ФГУПу. Получалось, что зарплата Страшнова может увеличиться до 10 млн руб. в месяц. Появление приказа могло быть связано с претензиями Генпрокуратуры, говорил тогда федеральный чиновник: это попытка оформить его доход «по всем правилам». Ведь нынешняя зарплата Страшнова занижена. В 2013 г. она была 230 000 руб. в месяц, с 2014 г. – 307 000 руб. в месяц.

Конкретная сумма бонусов, которые будет получать Страшнов, заранее с ним не обговаривалась, говорит его знакомый. Но когда он переходил с должности гендиректора Tele2 в «Почту», ему пообещали адекватное рынку вознаграждение. С учетом премии доход Страшнова соответствует его позиции, считает партнер Top contact Артур Шамилов.

В госкомпаниях уже были прецеденты, когда вознаграждение менеджера оказывалось предметом скандала. В декабре 2013 г. петербургский арбитражный суд отменил решение совета директоров компании «Ростелеком» о выплате «золотого парашюта» на 200,88 млн руб. экс-президенту оператора Александру Провоторову. В июне СКР задержал бывшего гендиректора «Русгидро» Евгения Дода и главного бухгалтера госкомпании Дмитрия Финкеля. Сначала им предъявили обвинение в мошенничестве, затем переквалифицировали на растрату (до 10 лет лишения свободы). Следователи обвиняют обоих в завышении выплат правлению за 2013 г., в том числе лично Доду на 73 млн руб. из полученных 353,21 млн руб.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего в том числе вопросы почтовой связи, отказалась от комментариев.

В подготовке статьи участвовали Павел Кантышев и Олег Сальманов