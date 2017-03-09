Математическое неравенство

Водители самосвалов, траков и гоночных болидов, сантехники, пилоты гражданских самолетов и истребителей, охранники и десантники – список чисто мужских профессий довольно обширен. Большая часть попала в этот список исключительно из-за предрассудков и традиций, которые так или иначе будут отвергнуты или изменены.

Я не хочу сказать, что через пять лет половиной самосвалов в России будут управлять женщины, но уже сейчас видно, что, например, среди таксистов-москвичей доля женщин выросла в последние годы (особенно после появления таких сервисов, как Uber или «Яндекс.Такси»). А как только произойдет очередная промышленная революция и самосвалами начнут управлять из колл-центров с помощью джойстиков и очков виртуальной реальности, с легкостью может оказаться, что профессия полностью утратит гендерную окраску.

Чтобы понять, что эксклюзивно мужских профессий становится все меньше, можно посмотреть на другие страны. Не важно, каким образом устанавливается гендерное равенство – квотами, законами или просто за счет изменения восприятия, – процессы, запущенные десятки лет назад, дают результаты.

Однако остаются профессии, где количество девушек находится за гранью любых представлений о гендерном равенстве, даже несмотря на, казалось бы, внешне абсолютно благоприятную среду. Например, академическая математика. В любом ведущем американском университете вы увидите одну и ту же картину – доля девушек-аспирантов окажется в районе 10%.

Почему важно смотреть на аспирантов? Потому что 70-летние профессора учились в те времена, когда о равенстве прав говорить еще не приходилось. Но многие аспиранты, которым сейчас около 25 лет, пошли в школу уже в этом тысячелетии, когда, казалось бы, вопрос о том, что девушкам не стоит идти в науку, в принципе не стоит.

Так в чем же тогда причина? Возможно несколько разных ответов, которые могут резко не понравиться феминистам, женоненавистникам или математикам. Например, такой: большая наука – это большой спорт, а физические возможности мужчин при экстремальном напряжении выше. Или такой: девушкам с детства напоминают, что математика – это не женская профессия и отбивают у большинства желание рассматривать ее наравне с другими профессиями, а значит, общество только притворяется, что думает о равноправии, – в реальности оно по-прежнему глубоко не верит в эту идею.

Сегодняшние аспиранты будут определять лицо науки в следующие 30, 40, 50 лет. И в отличие от водителей автобусов их вряд ли заменишь прорывными технологиями (хотя кто знает). То есть лицо это еще долго будет мужским.

Кстати, среди математиков – аспирантов Гарварда нет вообще ни одного афроамериканца. Расовое неравенство еще глубже и идет рука об руку с гендерным. Даже интересно, сможет ли общество дать себе честные ответы и как-либо изменить ситуацию и потребуется ли для этого еще 100 лет.

Автор – независимый обозреватель