Депутаты Госдумы стали реже вносить индивидуальные законопроекты

Темпы законотворчества депутатов нового созыва Госдумы снизились после введения новых требований к качеству, говорится в рейтинге законотворцев Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) и Центра содействия законотворчеству (ЦСЗ). Зато почти на треть выросла доля правительственных инициатив, а доля депутатских законопроектов снизилась с 46% в последнюю сессию прежней Думы до 17% у новой. Депутатское законотворчество стало менее индивидуально и более фракционно. Темы законопроектов самих депутатов были связаны в основном с повышением качества власти, законотворчеством и развитием партийно-избирательной системы по итогам прошедших выборов. Эксперты также отмечают рост «консенсусного голосования», объединяющего все фракции, – это встречается вдвое чаще, чем до выборов.

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