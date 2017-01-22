Медведев сохранил пост председателя «Единой России»

Действующий председатель «Единой России», глава российского правительства Дмитрий Медведев был переизбран в воскресенье, 22 января, на пост председателя партии. Такое решение было принято на XVI съезде ЕР.

Как отмечает «Интерфакс», с инициативой выдвижения Медведева выступил председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Собеседник «Ведомостей» ранее в воскресенье говорил, что кандидатура Медведева была поддержана. Голосование, по информации «Интерфакса», было открытым, безальтернативным.

Кроме того, решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет «Единой России». Бывший спикер Думы, нынешний руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.

В ВС «Единой России» также вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов.

В составе остались президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский.

«Партия нового типа»

В ходе заседания Медведев заявил, что, по его мнению, «Единая Россия» по праву называется правящей. «Сегодня именно на "Единой России" лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения», - приводит его слова ТАСС.

Оценивая результаты работы партии за последние пять лет, Медведев признал, что ею был пройден большой путь, который не всегда был простым. «Мы выстроили партию нового типа, оптимизировали кадровую политику, реформировали наши структуры, обновили формат общения "Единой России" с избирателями», - перечислил политик, подчеркнув, что все это было сделано «для того, чтобы отвечать требованиям, которые предъявляют наши люди».

При этом председатель ЕР признал, что работу политических платформ партии необходимо продолжать, но ее нужно освежить новыми идеями. «Тем более что к трем платформам (социально-консервативной, либеральной и патриотической) присоединяется предпринимательская платформа», - отметил он, добавив, что хочет, «чтобы бизнес видел в "Единой России" надежного партнера, который готов продвигать его интересы».

Новый бюджет и экономическая ситуация

Затрагивая тему бюджета на заседании, Медведев заявил, что в его новой версии средства заложены не только на выполнение социальных обязательств, но также создана база для устойчивого среднесрочного и долгосрочного экономического роста. По его мнению, новый бюджет соответствует текущей экономической ситуации.

Медведев также призвал «защитить экономику от резких колебаний, обеспечить предсказуемость правил игры и базовых экономических показателей для бизнеса». Он напомнил, что благодаря предпринятым мерам правительства инфляция в прошлом году была доведена до рекордного низкого показателя - 5,4%. «И в ближайшее время мы намерены снизить ее до 4% в год», - указал он.

Иллюзии про отмену антироссийских санкций

В ходе заседания глава правительства также прокомментировал тему антироссийских санкций и предложил не ориентироваться на результаты выборов в других странах и расстаться с иллюзиями, что ограничительные меры будут в скором времени отменены.

Политик особо отметил, что в условиях санкций российские аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию. «Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», - объяснил он.

В этой связи Медведев призвал устранить препятствия для доступа российских товаров на рынок. «Нужно обеспечить справедливую конкуренцию, поддерживать российских производителей внутри страны и их участие в экспортных сделках», - сказал он.