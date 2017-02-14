Депутатам добавят помощников и экспертности

Каждому вице-спикеру выделят по 30 дополнительных помощников на общественных началах и разрешат организовывать экспертные советы, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дополнительных расходов из бюджета на это не потребуется. Ольга Епифанова («Справедливая Россия») предложила создать при ней экспертный совет по развитию Арктики. В руководстве Госдумы решили, что это правильное начинание, так коммуникации с экспертным сообществом будут эффективнее. «Моя задача – всех загрузить на результат», – отметил Володин.

Владимир Жириновский (ЛДПР) предложил руководству рассмотреть вопрос об увеличении для лидеров фракций помощников на общественных началах в регионах на 30 человек (сейчас они имеют по 40 помощников). По указу президента руководители фракций теперь находятся в реестре госдолжностей. Это дает возможность назначить такого помощника на общественных началах в любых регионах, где у оппозиционных фракций нет депутатов.

Эта тема, возможно, будет обсуждаться на совете Госдумы во вторник, говорит собеседник, близкий к руководству нижней палаты парламента. Сильная оппозиция – это развитие основной партии, отметил он. «В Москве все перенасыщено и удостоверение помощников депутатов ничего не значит, а в регионе это реальный момент, помогающий работать – с таким удостоверением пускают в администрацию, можно общаться с местным правительством, и людям на местах это очень может помочь в работе», - говорит вице-спикер Игорь Лебедев.

Помощники депутатов в регионах имеют большее уважение, в Москве люди избалованы общением с представителями власти, соглашается Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). Эти силы будут направлены на работу с обращениями граждан, в партийных целях – видные партийцы могут получить такие удостоверения, как и бывшие депутаты, отмечает эсер.

В ближайшее время также будут сформированы новые экспертные советы при самом спикере – о создании первого он сообщил во время рабочей поездки в Казань, посетив «Технопарк» и «Иннополис», – это будет совет по законодательному обеспечению цифровой экономики. «У нас было раньше восемь советов при председателе и первый совет, который мы решили создать, – совет по законодательному обеспечению в рамках цифровой экономики», – рассказал Володин. Работая первым замруководителя администрации президента России, Володин курировал вопросы развития IT- и интернет-отрасли. Это не спонтанность, это выбор территории и выбор приоритетного направления, дальнейшие советы (о создании следующего объявят в марте) будут также связаны с деятельностью спикера в администрации, говорит собеседник, близкий к думскому руководству.

Кроме того, на приемные депутатов установят систему, аналогичную системе «Народный контроль» для фиксации обращений граждан, чтобы парламентарии знали о народных проблемах. Такое предложение было озвучено в Казани в рамках встречи с министром связи республики Романом Шайхутдиновым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в казанском IT-парке. Депутаты могут находиться в Москве, но администрировать работу регионов, объяснил Володин. «Например, Леонид будет находиться в Москве, а его округ – в Пензенской области. Он будет видеть, как реагируют в регионе местные власти на решение проблем», – предложил спикер. В Москве депутат должен начинать утро с системы контроля, очень важно, чтобы он не терял связь с регионами, продолжил спикер. Если депутат сам будет рассматривать какое-то обращение, он его будет в режиме реального времени исполнять, подчеркнул Володин.

Казанский «Технопарк» разработает для Госдумы две программы – по мониторингу обращений граждан и по контролю за прохождением законопроектов для комитетов – аналог казанской программы по контролю за документооборотом, которая будет анализировать, как идет прохождение законопроекта. В Госдуме в ближайшее время могут установить монитор, где будет показано, у какого комитета больше «просроченных» и опаздывающих по прохождению законопроектов.

«Я думаю, все инициативы Володина объясняются только одним: Володину тесно на своем посту, он хочет сделать Думу и ее спикера более влиятельным органом», – считает политолог Федор Крашенинников. «А в рамках существующей системы, влияние – это богатство, доступ к ресурсам, возможность нанять много людей. Честно говоря, активный самопиар Володина и такие вот инициативы лично меня наводят на мысль, что он явно готовится долго сидеть в Госдуме, а потом сменить Путина», – полагает эксперт. Или как официальный преемник, или же как сильный кандидат, иначе все это трудно объяснить, все его инициативы работают на него, объясняет Крашенинников.

Народный контроль за обращениями граждан к каждому депутату работает на усиление роли и укрепление позиций депутатского корпуса, а депутатский корпус, в свою очередь, может стать эффективным инструментом мобилизации граждан, отмечает политолог Константин Калачев. Работа в регионах, особенно работа вице-спикеров, тоже создает условия для роста авторитета, влияния и увеличения мобилизационных возможностей. «Увеличение штата общественных советников – еще один инструмент реализации обратной связи с территориями», – считает политолог.

«Экспертные советы при вице-спикерах призваны стать еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Что касается совета по цифровой экономике, то это очевидно развитие тем послания президента», – напоминает Калачев. В рамках партийно-политической мобилизации в ходе выборных кампаний депутаты всегда играли и играют большую роль: эффективность их призывов к своим избирателям зависит от отлаженности системы обратной связи, своевременного и содержательного ответа на обращения избирателей, заключает эксперт.

По его мнению, экспертные советы и общественные помощники, безусловно, нужны для того, чтобы не дать депутатам оторваться от реалий, от земли. Делая экспертизу законопроектов, они должны реализовать то, с чем в свое время не справилась Общественная палата, которая превратилась в еще одну дискуссионную площадку, уверяет политолог. Роста бюджетных расходов не предполагается и несмотря на то, что выборы прошли, работать на территориях депутаты должны, напоминает Калачев. «А что эту работу можно развернуть на интересы президентской кампании, так это очевидно», - отмечает он.