Цукерберг решил поддержать глобализацию

Со-основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг назвал главной задачей соцсети и компании в нынешней ситуации развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы дать людям возможность создать глобальное сообщество, которое будет работать на всеобщее благо. Он опубликовал такой манифест на своей странице в соцсети. По его мнению, дальнейшая глобализация неизбежна, и всем, в том числе чиновникам, НКО и корпорациям нужно помочь вовлечь в этот процесс максимум людей.

Основными направлениями, в которых соцсеть могла бы помочь, он считает создание сообществ в поддержку слабеющих традиционных институтов, действия по предотвращению, преодолению и ликвидации последствий кризисов и обеспечение безопасности, информирование людей в ситуации, когда у каждого есть свой голос, повышение гражданской активности людей, в том числе на выборах, создание инклюзивного сообщества, которое принимало бы общие ценности и гуманность и подняло бы их на глобальный уровень.

По мнению Цукерберга, у человечества сейчас есть глобальные возможности - например, распространение свобод и благосостояния, продвижение идей мира и взаимопонимания, борьба с бедностью, содействие ускорению развития науки. Также перед людьми стоят и глобальные проблемы, вроде изменения климата, пандемий или терроризма. Facebook уже давно преследует цель объединять людей в сообщество, когда эта задача ставилась, она не казалась неоднозначной. По мнению Цукерберга, сейчас часть людей остаются за бортом процесса глобализации, отсюда у них появляется желание - и формируются тенденции избегать глобализации и идти в обратном направлении. Последние пару десятков лет, по его оценке, люди стали отказываться от преставления, что если мир глобализуется, все в итоге станет лучше, и это его тревожит. Он считает, что Facebook может помочь создать глобальное сообщество, которое бы работало для всех, дать людям информацию, надежду и подстегнуть их активность. Он цитирует Авраама Линкольна, который во время Гражданской войны в США говорил, что преуспеть можно, только если действовать сообща и что в новых обстятельствах нужно находить новые идеи и действовать по-новому.

Фейковые новости, полязировавшиеся позиции и информационные пузыри мешают достигать взаимопонимания, сказал он в интервью ВВС, и признал что соцсети с их предпочтением коротких и агрессивных заявлений стали частью проблемы. Он напомнил о большой важности точной информации. В Facebook встречается дезинформации и откровенные фальшивки, признал он и заверил, что уже есть определенный успех в борьбе с информационными подделками, которая идет, как и ранее начатая борьба со спамом. Действовать приходится осторожно, поскольку не всегда можно четко отделить подделки, сатиру и частное мнение, подчеркнул он. Соцсеть будет стараться не столько блокировать дезинформацию, сколько предоставлять дополнительные данные и стороны вопроса, а также задействовать факт-чекеров. Обязанностью Facecbook он видит расширение положительных эффектов соцсети и минимизацию негативных факторов ради построения сообщества на базе взаимопонимания. Троллинг и муссирование негатива в соцсетях опасны размыванием глобальных проблем и упрощением подхода к их решению, сказал он ВВС. «Исследования показали, что лучшая дискуссия рождается там, где люди узнают друг друга с разных сторон, а не просто судят о человеке по его мнению», - отметил он.

ВВС напоминает, что Цукерберг не пошел на встречу топ-менеджеров технологических компаний с президентом Дональдом Трампом. На вопрос, как он думает, согласится ли Трамп с необходимостью объединять людей и делать мир более интегрированным ради дальнейшего прогресса, Цукерберг отказался отвечать прямо и посоветовал проверить те заявления, которые президент уже сделал, или спросить его самого. Он добавил, что на глобализаци, многие смотрят через призму одного или двух событий, тогда как он считает, что нужно смотреть шире и искать широкий тренд.

На вопрос, хочет ли Цукерберг встретиться с Трампом, он ответил, что не хотел бы, чтобы это стало темой интервью, ему мало что сказать по этой теме и он не хотел бы отвлекаться от основного - задачи Facebook. На вопрос, хочет ли Цукерберг заняться политикой, он ответил, что сейчас речь не об этом, его план с этим не связан. «Единственное, что меня действительно заботит, это усилия по налаживанию связей в мире».