Дмитрий Гудков официально вступил в борьбу за должность мэра Москвы

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков официально объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы на пресс-конференции во вторник. «Ведомости» ранее писали о выдвижении Гудкова со ссылкой на руководителя его штаба Максима Каца. «Я живу в Москве, наблюдаю, как развивается город, и вижу, что по качеству управления он отстает от многих европейских городов», - заявил Гудков. По словам политика, их думская кампания в Тушинском одномандатном округе показала, что, не имея доступа к телевидению и денег, можно набрать 20%. «Если начинать мэрскую кампанию сегодня, то второй тур неизбежен», - полагает он.

Гудков заявил, что хочет стать единственным кандидатом от демократов и рассчитывает быть выдвинутым на выборы партией «Яблоко». «Мы встречались с [основателем "Яблока" Григорием] Явлинским, я обсудил с ним, как мы хотим провести кампанию. Но я обращаюсь и к другим демократическим движениям и партиям за поддержкой», - сообщил Гудков. Он считает, что с «Яблоком» можно будет договориться: «В любом случае мы начинаем кампанию с выдвижения муниципальных депутатов, штаб создан, начинаем собирать деньги. Мы же в округе доказали, что можем добиваться результата».

При этом во вторник пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев сообщил, что кандидат в мэры Москвы от «Яблока» будет определен на внутрипартийных дебатах, в которых уже согласились участвовать председатель московского регионального отделения «Яблока» Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков. Однако они пройдут ближе к выборам. Гудков подтвердил готовность участия в дебатах. Ранее Митрохин говорил «Ведомостям», что «Яблоко» выдвинет его на выборах мэра.

Максим Кац рассказывал, что кампания Гудкова будет состоять из двух этапов: муниципальные выборы осенью 2017 г., на которых планируется провести в депутаты 200–300 человек (их подписи нужны для преодоления муниципального фильтра), и непосредственно выборы мэра.