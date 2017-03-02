План сноса пятиэтажек станет одной из важных тем на выборах мэра Москвы

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, объявивший недавно о намерении баллотироваться в мэры Москвы (выборы намечены на сентябрь 2018 г.), подготовил поправки к городскому закону «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений», уточняющие понятие места проживания. Сейчас районом проживания называется территория внутри внешней границы районов Москвы, прилегающих к тому району, где расположен подлежащий освобождению жилой дом. Гудков же предлагает, чтобы районом проживания считался только административный район, где живет переселяемый.

В связи с готовящимся мэром Сергеем Собяниным планом полного сноса пятиэтажек (см. врез) есть опасения, что «Единая Россия» внесет в федеральные законы поправки, ухудшающие условия переселения для граждан, поясняет свою инициативу Гудков: «Хотя даже нынешняя формулировка закона позволяет переселять людей в районы с худшими условиями или более дешевым жильем в пределах округа». По словам экс-депутата, при желании его поправки могут внести депутаты Мосгордумы.

Собянин ранее писал в соцсетях, что новые квартиры, как и прежде, будут предоставляться «недалеко от места проживания, как правило, в том же районе». «Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено», – уверял мэр. Однако министр строительства и ЖКХ Михаил Мень признал, что проект по сносу пятиэтажек потребует изменения законодательства и министерство вместе с правительством обсуждает законопроект, который внесут в Госдуму уже в эту сессию. «В четверг состоится совещание со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, мэром Сергеем Собяниным, зампредом Госдумы Александром Жуковым и председателями нескольких комитетов», – сообщила «Ведомостям» председатель думского комитета по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Это первое совещание после встречи Собянина с Путиным, раз идут в Госдуму – значит, будут предлагать изменения, считает она.

Новые масштабы Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным 21 февраля рекомендовал решить вопрос со сносом пятиэтажных домов. Собянин сказал, что в Москве еще много некомфортного жилья «примерно таких же серий, как мы снесли» – это около 25 млн кв. м, где проживает 1,6 млн горожан.

Депутат Мосгордумы Андрей Клычков (КПРФ), также заявивший о намерении баллотироваться в мэры, говорит, что коммунисты планируют собирать информацию по конкретным домам, которые нужно точно сносить, «чтобы учесть интересы жителей, а не застройщиков». Он согласен, что норму, позволяющую выселять при сносе в другие районы, нужно отменять, «иначе желание переселить в новую Москву сохранится, что бы ни говорил Собянин». «Мэр вышел на президента со сносом пятиэтажек, чтобы изменить закон. Скорее всего, будет введена норма, позволяющая в бессудебном порядке по решению органа исполнительной власти переселять москвичей. Сейчас, по статистике, 3% жителей не согласны со сносом своих домов, и их переселяют через суд, реальная цифра тех, кто не хочет переезжать, – около 20%», – говорит Клычков.

Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин обещает в рамках своей мэрской кампании разъяснять жителям, что программа Собянина – это признак бессистемности и непрофессионализма градостроительной политики: «Это яркий пример, как принимаются решения по всем городским проектам. Он не имеет ничего общего с генпланом и с обсуждаемыми правилами землепользования и застройки».

Пока нет конкретной дорожной карты, эта тема выигрышна как для московских властей, так и для оппозиции, считает политолог Александр Пожалов: «Со времен лужковской программы сноса пятиэтажек у жителей домов, которые в нее не попали, есть ожидания расселения, поэтому они поддержат мэрию. Оппозиция же сможет «продать» угрозу, что эта программа может обернуться уплотнительной застройкой с переездом на выселки, и поднять тему взносов за капремонт, которые уже оплатили жители пятиэтажек». Есть в программе и имиджево-репутационный момент для мэра, добавляет эксперт: «Собянин позиционируется как человек, преобразивший Москву, и эта программа вписывается в ту же логику. Кроме того, мэрская кампания будет проходить во время чемпионата мира по футболу, и то, как изменилась Москва за время мэрства Собянина, можно будет презентовать для западной аудитории и руководства страны».

Тема сноса пятиэтажек обречена на критику, считает политолог Михаил Виноградов: «Оппозиция сможет ее использовать через тиражирование негативных стереотипов о московских властях – что они занимаются решением своих бизнес-задач или совершают действия, которых никто не понимает. Властям предстоит бороться с этими стереотипами или что-то им противопоставить».