Избиратель в Нидерландах отверг «неправильный популизм»

На парламентских выборах в Нидерландах лидирует партия нынешнего премьер-министра Марка Рютте Народная партия за свободу и демократию (VVD), ультраправая Партия свободы на втором месте пока с 13%. Явка пока оценивается в 77,7%, следует из статистики с сайта национальной телекомпании NOS. Рютте уже фактически празднует победу, он заявил о том, что страна отвергла «неправильный популизм» и пожелала сохранить прежний курс – на безопасность, стабильность и процветание. Лидер ультраправых Геерт Вилдерс заявил, что результатом его партии все равно можно гордиться. Он выразил уверенность, что «патриотическая весна» еще наступит в Нидерландах. Когда же после объявления очередных промежуточных результатов стало известно, что его партия набирает не 10%, а 13%, он отметил: «Рютте еще от меня не избавился» (цитата по Dutchnews).

В парламенте 150 мест, в выборах участвовали 28 партий.

По последним данным, партия премьер-министра набирает 21,3% (33 места), это хуже, чем на предыдущих выборах, когда она получила 26,5% голосов, или 41 мандат. В агитации Рютте делал упор на экономические успехи: рост ВВП за 2016 г. составил 2,1% (в ЕС – 1,6%), безработица снизилась до 5,2% (в ЕС – 9,6%). В четверг премьер планирует сначала пойти на занятия – он преподает в торговой школе, затем на партийное мероприятие, а после проведет встречи с лидерами других партий, рассказал он NOS.

Партия Вилдерса пока набирает 13,1%, что дает ей 20 мест в парламенте против 10,1%, или 15 мест, в 2012 г. Лидер ультраправых обещал в случае победы вывести Нидерланды из Евросоюза, закрыть границы, закрыть все мечети и запретить Коран. Правительство он обвинял, к примеру, в том, что медицинские услуги, которые предоставляются иммигрантам, лучше, чем те, что получают местные жители. Сейчас он назвал свою партию одним из лидеров голосования и выразил готовность войти в правящую коалицию. Если этого не случится, Партия свободы сформирует сильную оппозицию на ближайшие пять лет, пообещал он. До выборов Рютте исключал возможность коалиции с партией Вилдерса. Заявление премьер-министра об отказе избирателей поддержать неправильный популизм Вилдерс не оставил без внимания. Он дал понять, что не согласен считать, что бывает хороший и плохой популизм. Себя он популистом вовсе не считает, тем более нацистом, к которым его, по его мнению, относит премьер (по Русской службе ВВС).

«Зеленые левые» получат 14 мест в парламенте против 10 в 2012 г. Лейбористы лишились 29 мандатов и получат в парламенте нового созыва только 9, ВВС называет это поражение историческим для партии. По 19 мест получат леволиберальные «Демократы-66» и «Христианско-демократический призыв».

МИД Германии приветствовал, что «значительное большинство нидерландских избирателей отвергло настроенных против ЕС популистов», цитирует Dutchnews. Руководитель аппарата канцлера ФРГ Петер Альтмайер в Twitter поздравил Нидерланды с результатами голосования и назвал эту страну «чемпионом», передает ВВС. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Рютте одержал однозначную победу над экстремизмом. Недавний президент Европарламента Мартин Шульц испытал облегчение в связи с поражением партии Вилдерса и заявил, что нужно продолжать борьбу за открытую и свободную Европу.

«Благополучные и стабильные Нидерланды, тем не менее напугавшие всю Европу возможным успехом Партии свободы, в этом смысле символ брожения умов и сохраняющегося раздрая в европейской политике, – написал в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. – Европу продолжает штормить». По его оценке, разница в результатах партий Вилдерса и Рютте ничего не меняет, сенсации на выборах не произошло, у Партии свободы и не было шансов войти во власть, «так уж устроена голландская политическая система». По оценке Косачева, «голландские бюргеры» и все западноевропейцы в целом «купались в самодовольном ощущении собственного успеха – экономического и социального, политического и морального», успех же «канул в Лету» из-за глобализации и появления мигрантов и азиатских товаров по демпинговым ценам. «Запад, десятилетиями выстраивавший защитные барьеры против мифической "угрозы с востока", оказался неприспособленным к настоящим угрозам с Востока реального, а не виртуального», – считает политик.

Накануне выборов разразился дипломатический конфликт Нидерландов и Турции. Турецкие министры запланировали ряд встреч с проживающими в странах Европы избирателями, чтобы рассказать им о намеченном на 16 апреля референдуме о переходе от парламентской республики к президентской. Эти мероприятия отказались согласовать власти Германии и Австрии, но Нидерланды не только отказали в участии в акции в Роттердаме министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, но и запретили посадку его самолета в аэропорту этого города. Когда же в Роттердам на машине приехала министр социальной политики Турции, ее задержали, не пустив в консульство, и выдворили из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил руководство Нидерландов с пережитками нацизма, обвинил страну в исламофобии, призвал к введению санкций против этой страны и пообещал жесткую реакцию. Послу Нидерландов запретили возвращаться в Анкару из отпуска. Марк Рютте заявил, что ждет от Турции извинений. Евросоюз призвал стороны к деэскалации напряженности, а Турцию – к сдержанности, МИД Турции раскритиковал эти пожелания как направленные к потерпевшей стороне конфликта, а не к нарушителю международных правовых норм. Как передает AFP, после выборов Анкара заявила, что нет никакой разницы между «фашистом Вилдерсом» и нидерландскими либералами.

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