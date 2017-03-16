Экспертный совет по истории ВАК не получил материалы по диссертации Мединского

Минобрнауки сообщило, что передало материалы по рассмотрению заявления на лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского в экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом говорится в письме департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям». В письме указано, что 10 февраля министерство получило документы из диссертационного совета по истории на базе МГУ. В письме также сообщается, что деятельность диссертационного совета МГУ, который не стал рассматривать диссертацию Мединского, была прекращена приказом Минобрнауки от 20 февраля на основании ходатайства МГУ.

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников находится в одном здании с экспертным советом по истории ВАК, куда были переданы документы. Однако в экспертном совете «Ведомостям» сказали, что они до сих пор не получили материалы для рассмотрения. Председатель экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров сообщил «Ведомостям», что ему документы не поступали: «Обычно документы получает председатель совета и их просят рассмотреть к определенному сроку. На прошлом заседании документы нам не передавали». Зампред совета Антон Горский также подтвердил, что члены совета не получали материалы: «Возможно, этот вопрос поднимут в пятницу на заседании президиума ВАК или что-то прояснится в понедельник на заседании экспертного совета».

«Руководство ВАК пытается повторить ту же самую игру, которая была с МГУ, когда они переслали туда документы, там их положили под замок и никому не показывали, а члены диссовета не увидели диссертации Мединского даже на заседании. Теперь то же самое происходит и в ВАК, куда Минобрнауки передало документы, однако в экспертном совете их почему-то до сих пор нет», - считает один из тех, кто написал заявление о лишении степени Мединского, филолог Иван Бабицкий. По его мнению, экспертный совет вряд ли примет решение в пользу министра, если будет рассматривать диссертацию, поэтому снова появилось желание затянуть процедуру и «сделать так, чтобы диссертацию сразу рассмотрел президиум ВАК».

Изначально диссертация Мединского была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку, по словам председателя ВАК Владимира Филиппова, истек двухмесячный срок его рассмотрения. Позже было решено направить диссертацию в диссовет по истории при МГУ, однако он отказался рассматривать заявление, поскольку диссертация в совет так и не пришла. Оказалось, что она была направлена не в диссовет исторического факультета, а в диссовет на факультете госуправления МГУ. В начале марта стало известно, что диссовет по истории был закрыт.

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. По мнению заявителей, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Мединский настаивал на правильности оценки исторических событий с точки зрения их соответствия национальным интересам: «Если они [заявители] считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос к товарищам оппонентам: а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России?»