Центр Рерихов не отдаст помещения в центре Москвы без борьбы

Арбитражный суд Москвы 20 марта вечером решил выселить Международный центр Рерихов из помещений усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в центре Москвы. 21 марта Международный центр Рерихов (МЦР) заявил, что считает это решение «полностью необоснованным» и обжалует его, как только получит мотивировочную часть. Решение суда было принято через две недели после обысков в центре, после которого там изъяли более 200 картин, сообщалось, что обыски связаны с делом бывшего совладельца Мастер-банка, а изъятые картины он мог приобрести на украденные у банка деньги.

Столичный арбитраж принял решение о выселении МЦР по иску Государственного музея Востока. Как передает РАПСИ со ссылкой на представителя суда, расторгнут договор безвозмездного использования помещений, как требовал истец. В качестве третьих лиц по иску проходили Департамент городского имущества и управление Росреестра. Истец требовал освободить помещения, которые «ответчик занимает более 25 лет и которые отреставрированы МЦР при поддержке общественности без государственного финансирования», цитирует РАПСИ. По мнению Музея Востока, МЦР не выполняет условия договоров безвозмездного пользования.

Ответчик назвал претензии истца надуманными и убедительно не подтвержденными.

По версии МЦР, общественный музей, основанный Станиславом Николаевичем Рерихом, необоснованно выселяют из переданной центру под музей усадьбы, Минкультуры и суд. «Министерство культуры, используя весь свой административный ресурс, осуществляет последовательный рейдерский захват усадьбы Лопухиных и наследия Рерихов, забывая при этом, что грубейшим образом нарушает волю дарителя наследия – Святослава Николаевича Рериха, гражданина Индии, передавшего наследие в Россию при выполнении двух условий: наследие передается для создания общественного Музея, который должен располагаться в усадьбе Лопухиных», - говорится в заявлении на сайте МЦР. Решение суда там считают нарушением гарантий государства, которые ранее были даны дарителю наследия. МЦР обещает защищать общественный музей и наследие Рерихов всеми законными способами.

Государственный музей Востока считает, что центр Рерихов не выполнял условия о безвозмездном использовании помещений в части целевого использования имущества, непредоставления помещений третьим лицам и содержания их в надлежащем состоянии. Это сообщает «Лента.ру» со ссылкой на юриста этого музея Юрия Избачкова. Он напомнил, что с лета 2014 г., МЦР не мог платить за аренду 7 и 4 корпусов усадьбы Лопухиных. Мэрия Москвы заменила договор об аренде на договор о безвозмездном использовании площади, поставив уже упомянутые условия. По словам Избачкова, МЦР организовал в зданиях музея гостиницу и «плодил непонятные юридические лица». Из-за невыполнения этих условий в 2015 г. помещения МЦР были переданы в федеральную собственность и в управление Музею Востока, говорит юрист. По его утверждению, Музей Востока пытался договориться с МЦР о совместном использовании площади, однако те не пожелали идти на контакт.

В 2016 г. министр культуры Владимир Мединский предложил создать государственный музей Рерихов как филиал Государственного музея Востока в помещениях усадьбы Лопухиных, где находится МЦР, напоминал «Интерфакс».

О давлении со стороны Министерства культуры, о «вооруженном захвате» усадьбы Лопухиных и экспонатов и о готовности МЦР сотрудничать с министерством и помогать в создании государственного музея Рериха, но не путем уничтожения центра, представители МЦР заявили на пресс-конференции 9 марта 2017 г. За два дня до этого в МЦР прошли обыски и были изъяты экспонаты. СМИ сообщали об изъятии более 200 картин, которые центру подарил бывший совладелец Мастер-банка Борис Булочник. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве, по версии следствия, он купил эти картины на деньги, похищенные у банка. МВД сообщило, что изъятые картины направлены на экспертизу. Изъятое принял на хранение Музей Востока, подтвердил его гендиректор Александр Седов.

Мастер-банк лишился лицензии в ноябре 2013 г. В январе 2014 г. первый замгендиректора МЦР Александр Стеценко сообщил, что банк был спонсором и главным источником финансирования центра и в декабре МЦР уже обращался за помощью в мэрию Москвы, сообщив, что не может платить за аренду. «Средняя потребность музея в месяц - около 13 млн рублей без учета культурной деятельности», - говорил тогда Стеценко (цитата ТАСС). На пресс-конференции 9 марта 2017 г. он заявил, что «с 7 марта 9.40 мск и до 17.00 мск 8 марта произошел, по нашему мнению, вооруженный захват усадьбы Музея им. Рериха следственными органами, представителями Министерства культуры РФ под предлогом проведения следственных действий, связанных с уголовным делом по Мастер-банку. Произошел захват музея в центре столицы нашей - недалеко от Кремля», - цитировало Стеценко агентство «Москва».

Замгендиректора МЦР Павел Журавихин рассказал «Радио Свобода», что отношение к организации у Минкультуры кардинально изменилось с приходом Владимира Мединского на должность министра. «У нас были прекрасные отношения с министром культуры Авдеевым, с его предшественником Соколовым, и они понимали значение наследия Рерихов, очень высоко оценивали работу нашего музея и нашего Международного центра, в том числе по продвижению идей пакта Рерихов, сохранению культурного наследия», - напомнил он. «Министерство культуры, как только пришел господин Мединский на пост министра, сразу начало ставить вопрос о том, что Международный центр Рерихов не имеет прав на наследие Святослава Николаевича, что нужно создавать государственный музей, и было сделано все, чтобы, с одной стороны, нашу организацию буквально мордовать в прессе, что она такая-сякая, как он сказал в одном из своих первых интервью, – некий фонд хочет отобрать у государства, Государственного музея Востока коллекцию государственного масштаба. С этого момента под таким идеологическим прикрытием начались действия по нашему выселению», - заявлял Журавихин.