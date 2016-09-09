Второй представитель белорусской сборной лишен аккредитации на Паралимпиаде в Рио

Аккредитации на Паралимпиаде-2016 лишены двое представителей белорусской сборной, которая вышла на церемонию открытия Игр с российским флагом – в знак солидарности со спортсменами, не допущенными к состязаниям. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на председателя Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля. По его слова, такое решение Международный паралимпийский комитет принял в отношении Андрея Фомочкина – члена национальной делегации, который нес российский флаг, а также еще одного из руководителей команды, чье имя не называется.

Как ранее сообщалось, сотрудник Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин 7 сентября на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр по решению белорусской команды прошел с российским флагом в знак солидарности с российскими атлетами, отстраненными от участия в Играх-2016. Международный паралимпийский комитет перед открытием игр предупреждал, что вынос российского флага будет рассматриваться как политическая акция.