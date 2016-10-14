ДНР: В ходе вооруженного столкновения погибли 10 украинских военных

Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские военные совершили атаку на позиции ополчения на юге ДНР. В результате 10 украинских военных погибли. Он добавил, что в настоящее время атака противника остановлена, но они продолжают обстреливать позиции из минометов калибром 120 и 82 мм.

«Противник проводит перегруппировку и пытается эвакуировать своих убитых и раненых», - сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.

По словам представителя министерства обороны ДНР, военные Украины атаковали численностью до одной роты.

«На данный момент потери ВСУ составляют одна БМП, более десяти военнослужащих убитыми. Уничтожена автомашина "Урал" с боеприпасами», - уточнил представитель минобороны.