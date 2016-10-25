Апелляцию «Ведомостей» на решение по иску Сечина Мосгорсуд рассмотрит 18 ноября

Мосгорсуд 18 ноября рассмотрит апелляцию «Ведомостей» на решение Останкинского суда по иску главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о защите чести и достоинства. Это ТАСС сообщили в пресс-службе Останкинского суда. Рассмотрение жалобы начнется в 14.35 мск.

Районный суд ранее обязал издание удалить статью о доме Игоря Сечина в Барвихе и уничтожить оставшийся тираж номера от 20 июля, в котором была размещена статья. В расследовании «Ведомостей» от 20 июля говорилось, что руководитель «Роснефти» строит дом на участке земли площадью 3 га возле санатория «Барвиха», стоимость участка оценивалась в $60 млн. Истец указывал, что публикация нарушила его право на неприкосновенность частной жизни. Иск к газете он подал 30 августа.

«Ведомости» 19 октября обжаловали решение райсуда. Юрист издания ранее объяснял, что газета просила об отсрочке, чтобы успеть предоставить заверенные копии выписок из реестра, но суд не дал возможности предоставить эти доказательства, не привлек к участию в деле соавтора статьи и Росреестр, выписки из базы которого послужили основой для статьи.