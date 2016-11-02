В Тульской области из-за гибели урожая введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Тульской области из-за гибели урожая в связи со сложившимися в регионе погодными условиями, сообщил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев. Он уточнил, что режим будет действовать до 15 ноября. В администрации Тульской области уточнили, что режим ЧС начал действовать 31 октября.

В минсельхозе области рассказали, что зерновые культуры погибли на 10% площадей. В настоящее время собрано более 1,5 млн т зерновых.

В Тульской области планировали собрать в 2016 г. 1,7 млн т зерновых и зернобобовых культур (в 2015 г. собрано 1,55 млн т), картофеля - не менее 640 000-650 000 т (более 1 млн т), сахарной свеклы - 300 000 т (260 000 т), а также произвести закладку многолетних насаждений на площади не менее 500 га.