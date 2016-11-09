Республиканцы сохранили большинство в Палате представителей Конгресса

Республиканская партия получила большинство мест в Палате представителей Конгресса, она сохраняет контроль за палатой уже шесть лет, сообщает АР. Результаты выборов все еще подсчитываются, но у республиканцев уже есть 218 мест в палате, этого количества достаточно для контроля. Демократы ранее надеялись, что участие Дональда Трампа в президентской компании плохо скажется на результатах республиканцев, напоминает агентство.

Республиканец Джон Маккейн в шестой раз переизбран в Сенат, где он представляет Аризону. Эти выборы, в ходе которых ему противостояла демократ Энн Киркпатрик, Маккейн назвал самыми трудными в своей политической карьере, отмечает MarketWatch.