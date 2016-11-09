Клинтон отказалась от выступления перед сторонниками

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не стала выступать перед сторонниками. Речь вышедшего вместо нее главы избирательного штаба Джона Подесты транслировал телеканал CNN. Он подчеркнул, что Хиллари еще не проиграла.

Трамп побеждает на президентских выборах в США. По последним данным, он выиграл у Клинтон штат Пенсильвания, и эта победа дает ему 20 голосов выборщиков. Пенсильвания не выбирала республиканцев с 1988 г. АР уже объявило миллиардера победителем, по данным Washington Post, он заручился голосами 266 выборщиков, то есть до окончательной победы ему нужно набрать еще пять.