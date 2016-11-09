Кудрин увидел в победе Трампа продолжение Brexit

Избрание Дональда Трампа президентом США стало продолжением Brexit, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин, руководитель Центра стратегических инициатив. Он написал в Twitter: «Американские выборы показывают, что нынешняя динамика глобальных процессов многих не устраивает».

По мнению Кудрина, несмотря на некоторые заявления Трампа по экономическим вопросам, действия президента будут зависеть от сложившейся системы, которая «сгладит» его неоднозначные намерения».