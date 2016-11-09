РПЦ: Американцы на самом деле проголосовали за перемены

В Московском патриархате надеются, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к улучшению всей системы международных отношений и созданию единой всемирной антитеррористической коалиции. Это «Интерфаксу» заявил руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. «Не думаю, что мы должны предаваться эйфории по поводу победы республиканского кандидата. Время покажет, каким он будет президентом, выполнит ли обещания, которые давал во время предвыборной кампании», - отметил он.

По его мнению, риторика Хиллари Клинтон не убедила большинство избирателей, «и даже активная поддержка действующего президента Обамы не прибавила ей голосов». «Выбор был не только между двумя личностями. По сути, американцам был поставлен вопрос: вы хотите, чтобы все оставалось, как было, или вы хотите перемен? И американский народ проголосовал за перемены», - объяснил митрополит. Его как председателя ОВЦС в связи с этими выборами особенно интересовала тема Ближнего Востока.