Чубайс: мы еще не слышали комментария Улюкаева

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс заметил, что в конфликте «Роснефти» и министра экономики Алексея Улюкаева мы слышали пока только одну сторону. Ранее стало известно, что министр задержан и ему предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в $2 млн у «Роснефти» за положительное заключение министерства об участии этой компании в приватизации «Башнефти». По версии следствия, Улюкаев угрожал, что может создать препятствия для работы «Роснефти», используя служебные полномочия. Задержать его удалось благодаря тому, что служба безопасности «Роснефти» своевременно предупредила силовые органы о действиях министра.

«Для нас, знающих Алексея Улюкаева больше 30 лет, случившееся – абсолютный шок», – написал Чубайс в Facebook. Он предложил отбросить эмоции и «подумать о сути, не о политике» и «вспомнить одно золотое правило – послушай обе стороны. "Одна говорит: Улюкаев угрожал "Роснефти" и вымогал взятку. (Видимо, я что-то перестал понимать в этом мире.) Но другой-то пока мы вообще не услышали!» – подчеркнул он.