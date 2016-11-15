Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия», - сказал он журналистам.

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании фракции «Единой России» прокомментировал арест Улюкаева. «Задержание министра Улюкаева - это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Это за гранью моего понимания», - сказал он. По его словам, ситуацию с задержанием Медведев обсудил с Путиным. «На него это произвело такое же впечатление», - сказал премьер.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Улюкаева до середины января, тем самым отклонив ходатайство защиты, просившей избрать министру «более мягкую меру пресечения». В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело, его обвиняют в получении взятки в $2 млн.