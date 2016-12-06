Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН о гуманитарной паузе в Алеппо

Проект резолюции СБ ООН о введении на семь дней режима прекращения огня в Алеппо был заблокирован Россией и Китаем, передает «Интерфакс». Документ, подготовленный Египтом, Новой Зеландией и Испанией изначально предусматривал перемирие в Алеппо на 10 дней, затем в ходе обсуждения срок был сокращен до семи дней. В документе говорится, в частности, что «все стороны сирийского конфликта должны незамедлительно прекратить любые атаки в городе Алеппо для срочного доступа гуманитарной помощи».

Россия заранее уведомила членов СБ о намерении воспользоваться правом вето при голосовании по документу. «В нынешнем проекте резолюции речь идет не об уходе боевиков из восточного Алеппо, а о немедленном прекращении огня, при этом боевикам отводится 10 суток на то, чтобы определиться, соизволят ли они стать частью перемирия, или нет… Как мы знаем, такие передышки каждый раз использовались боевиками для пополнения запасов и восстановления сил», - пояснил постпред России при всемирной организации Виталий Чуркин.

Представитель российской миссии уточнил, что представившая проект гуманитарная тройка «подверглась беспардонному давлению западной тройки постоянных членов СБ», в связи с чем ей «возможно, уместно выразить сочувствие».

Также российский дипломат обратил внимание на нарушение регламента при вынесении документа на рассмотрение. «Проект был положен в «синьку» лишь в 11 часов 20 минут сегодня и не может голосоваться ранее завтрашнего утра в соответствии с правилами о 24 часах», - заявил Чуркин перед началом голосования. Этот вопрос он считает принципиальным, поскольку дополнительное время позволило бы членам Совета учесть некоторые новые обстоятельства. Речь идет о договоренности министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри об организации в начале декабря в Женеве встречи экспертов для обсуждения схемы вывода боевиков из восточных кварталов города. «Сначала предполагается согласовать маршруты и сроки их вывода; как только это произойдет, вступит в силу режим прекращения огня, который позволит провести эвакуацию боевиков. Таким образом, проблема восточного Алеппо будет эффективно решена», - сказал дипломат.