Более 50% россиян хотели бы, чтобы их дети работали в силовых структурах – ВЦИОМ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что более половины россиян (53%) хотели бы, чтобы их дети работали в правоохранительных органах и силовых структурах. Противоположного мнения придерживаются 36% опрошенных. При этом мужчинам и молодежи (18-34 лет) такая перспектива кажется более привлекательной, чем женщинам и людям преклонного возраста.

Результаты опроса также показали, что больше всего россияне интересуются деятельностью ГИБДД (33%), Минобороны (30%), МЧС (29%), МВД (27%), и ФССП (25%).

Выше всего респонденты оценили деятельность Минобороны (85% респондентов, слышавших о работе ведомства, считают, что оно справляется со своей работой) и МЧС (86%). Низшие оценки получили Главное управление по вопросам миграции и Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Опрос ВЦИОМ проводился 3-4 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми федеральных округах России. Объем выборки – 1600 человек.