Выборщики подтвердили победу Трампа

Коллегия выборщиков подтвердила победу избранного президента США Дональда Трампа. Он получил 304 голоса при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Хиллари Клинтон - 227, сообщает Associated Press. В ходе выборов 8 ноября Трамп получил в свой актив 306 выборщиков, Клинтон – 232, однако некоторые из них изменили свою первоначальную позицию. Это первый случай в истории, когда так поступает более одного выборщика, отмечает CNN. Официально результаты голосования коллегии из 538 выборщиков будут объявлены 6 января на совместной сессии палат Конгресса.

Уже сейчас известно, что двое выборщиков из числа сторонников Трампа, изменили свое первоначальное решение. Это произошло в Техасе, где голосование проводилось в закрытой форме. Один из них проголосовал за бывшего конгрессмена Рона Пола, другой за губернатора Огайо Джона Кейсика. Трое выборщиков, ранее поддерживавших Клинтон, в итоге проголосовали за экс-госсекретаря Колина Пауэлла, один – за сенатора Берни Сандерса, а еще один – за вождя местного племени.

«Мы сделали это! Спасибо всем моим потрясающим сторонникам, мы только что официально выиграли выборы (несмотря на все искаженные и неточные медиа)», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. Позже он распространил заявление, в котором пообещал «усердно работать, чтобы объединить страну и быть президентом для всех американцев».

Голосование выборщиков проходило на фоне многочисленных протестов. Так, в штате Мэн демонстранты распевали песни со словами «не позволяете (президенту России Владимиру) Путину взять нашего президента».

Инаугурация Трампа состоится 20 января.