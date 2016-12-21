В связи с терактом в Берлине разыскивается гражданин Туниса

Полиция Берлина разыскивает гражданина Туниса в связи с терактом на рождественской ярмарке 19 декабря. Как сообщает Deutsche Welle, в кабине польской фуры, которая проехала по толпе вечером в понедельник, найдены личные документы предполагаемого преступника. В одном из них его зовут Ахмед А., в другом значится имя Анис А. Также в кабине найдены следы ДНК подозреваемого. Полиция предполагает, что он ранен.

Die Welt сообщает, суммируя информацию разных СМИ и их источников, что подозреваемому 23 года, у него есть документы как минимум на четыре имени, вероятно, он проживает в Берлине. По данным Sueddeutsche Zeitung, тунисец подавал заявку на убежище, его видели в окружении проповедника-салафита Абу Валаа, задержанного в ноябре, и за ним могли наблюдать спецслужбы. В декабре он пропал из поля зрения правоохранителей. Полиция располагает его фотографиями, но публикует их в «размазанном виде» из-за требований законов о сохранении тайны личности.

По словам очевидцев, в кабине грузовика, который въехал в толпу на рождественской ярмарке, было два человека. Одного из них нашли в кабине мертвым, впоследствии оказалось, что это польский водитель, который должен был управлять этой фурой. По данным СМИ, он получил ножевые ранения, вероятно, борясь за управление машиной с преступником, и был застрелен. Второй человек сбежал. Вскоре после теракта был задержан подозреваемый - молодой пакистанец, похожий на исполнителя теракта по приметам, но свою вину он не признал, и полиция его отпустила за отсутствием улик.