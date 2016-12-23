Госдеп призвал Россию немедленно отменить закон об иностранных агентах

Госдепартамент США призвал правительство России «уже сегодня» отменить закон об НКО - иностранных агентах и придерживаться ранее взятых обязательств по соблюдению международных норм в области прав человека. Заявление ведомства, составленное от имени его представителя Джона Кирби, приурочено к занесению в перечень иностранных агентов 150-й по счету НКО 19 декабря. Это Кирби назвал «злополучной вехой».

В госдепартаменте считают, что термин «иностранный агент» избран намеренно, чтобы создать впечатление, что эти НКО являются предателями. «В реальности, используя этот закон, российское государство преследовало организации, которые занимаются противодействием пыткам, профилактикой распространения ВИЧ-инфекции и даже защитой перелетных птиц», - говорится в заявлении.

Госдеп призвал Россию отменить этот закон, поскольку считает, что народ России заслуживает, чтобы у него было сильное и демократическое правительство, которое будет уважать роль гражданского общества в борьбе за подотчетность действий властей и не будет стараться душить важную работу НКО.

19 декабря Минюст внес в перечень иностранных агентов зарегистрированную в Тольятти автономную некоммерческую организацию социальной поддержки населения «Проект Апрель». На ее странице «В контакте» говорится, что она занимается профилактикой ВИЧ в Тольятти, в частности, оказывает помощь представителям уязвимых групп населения, в том числе ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, проводит акции и мероприятия с целью привлечь внимание к социальным проблемам. На сайте Минюста говорится, что решение принято на основании заявления, которое подала сама организация. «Проект Апрель» обещал «В контакте» маркировать все последующие сообщения указанием, что является иноагентом.

Сотрудник организации Иван Аношкин в 2014 г. пожаловался в ЕСПЧ на недоступность заместительной терапии в России, сообщала «Медиазона». Жалоба была коммуницирована судом. После этого в «Проекте Апрель» начались частые проверки пожарной инспекции и визиты участкового по анонимным жалобам, отмечала «Медиазона». Одним из источников финансирования «Проекта Апрель» является некоммерческое партнерство по поддержке социально-профилактических программ в сфере общественного здоровья «Эсверо», ранее также признанное «иностранным агентом», сообщает Агентство социальной информации.