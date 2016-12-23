60% россиян в 2017 году ждут новых коррупционных скандалов и отставок – «Левада-центр»

Опрос «Левада-центра» показал, что большинство россиян (60%) в новом году ожидают громких коррупционных скандалов и отставок министров. В возможность отставки правительства верят 16%, госпереворота – 9%.

При этом доля тех, кто ожидает в будущем году массовых волнений и протестов населения, снизилась до 21%, столкновений на национальной почве – до 17%, крупных техногенных катастроф – до 27%.

Каждый четвертый опрошенный опасается в следующем году массовых эпидемий (26%), каждый пятый – обострения ситуации на Северном Кавказе (22%), вооруженного конфликта с какой-то из соседних стран (21%), каждый десятый – войны с США или НАТО (10%).

В целом более половины россиян (53%) настроены оптимистично и надеются, что 2017 г. будет для них лучше, чем 2016 г. Противоположного мнению придерживаются лишь 4% респондентов. Почти каждый пятый (18%) сомневается, что наступающий год будет отличаться от предыдущего.

Опрос «Левада-центра» проводился в период с 9 по 12 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.