Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области

В Оренбургской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем, один из них умер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В числе напитков, ставших причиной отравления, – контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и Whisky гражданам продавали настойки на метиловом спирте», – сказали в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По данным на пятницу 23 декабря, от отравления скончались 75 человек, еще 19 остаются в больницах.

По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость – косметическое средство «Концентрат для ванн "Боярышник", содержащее метанол.