Президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал сбрасывать чиновников-коррупционеров с вертолета и добавил, что однажды уже это делал и не видит, почему бы этого не повторить. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на GMA News и Philippine Star, эту ремарку он сделал на острове Лусон, где осматривал районы, пострадавшие от тайфуна. Обращаясь к толпе сограждан и предполагаемым коррупционерам, Дутерте пообещал: «Я возьму вас в свой вертолет, чтобы довезти до Манилы, а по дороге сброшу».

Вообще президент пообещал, что выделит на ликвидацию последствий стихийного бедствия еще 100 млн песо в дополнение к 1 миллиарду песо, зарезервированному ранее. Тайфун Нок-Тен обрушился на северные провинции Филиппин на Рождество. В результате погибли не менее шести человек, свои дома были вынуждены покинуть около 380 000 человек.

Дутерте выиграл президентские выборы, в том числе благодаря обещаниям решительно бороться с наркоторговлей и преступностью. В августе он предупредил террористов, что он может по жестокости в десять раз превзойти «Исламское государство» (запрещено в России). Недавно в эфире местной радиостанции он заявил, что в бытность мэром города он лично убил нескольких предполагаемых преступников. Эти слова встревожили верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейна, который призвал следственные органы Филиппин начать расследование предполагаемых убийств. Впрочем, министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре сказал журналистам, что президент склонен к преувеличениям и гиперболам.