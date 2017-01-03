Киргизия запросила у Турции информацию о террористе, расстрелявшем людей в Стамбуле

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии запросил у Турции подтверждение информации о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

Он добавил, что в связи с появляющейся в СМИ информацией представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами.

Представители киргизского посольства в Анкаре сообщили «Интерфаксу», что отправили официальный запрос властям и правоохранительным органам Турции, но пока нет никаких подтверждений, «все остальное - домыслы».

По сообщению турецкой газеты Hurriyet, правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии. Ранее в турецких СМИ появилась фотография гражданина Киргизии, якобы причастного к теракту в Стамбуле.

В ночь на 1 января неизвестный расстрелял в ночном клубе в Стамбуле 39 человек, еще около 70 получили ранения.