Шведский премьер не исключает риска попыток России вмешаться в ход выборов в Швеции

Премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен не может исключить, что Россия может попытаться повлиять на ход выборов в Швеции. Как пишет the Local, он заявил это на конференции по безопасности «Народ и оборона» в Сэлене. В минувшее воскресенье его правительство в национальной оборонной стратегии назвало хакерские атаки одной из восьми основных угроз безопасности государства. До этого спецслужбы США официально обвинили Кремль в причастности к организации кибератак на серверы демократической партии в период предвыборной президентской кампании, с ними согласился уходящий президент Барак Обама. Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала, что хакерские атаки и дезинформация из России могут сказаться на ходе кампании по выборам в бундестаг, напоминает FT. Высокопоставленный дипломат в Брюсселе сказал, что аналогичные опасения есть и во Франции, где весной намечаются президентские выборы. Министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан предупредил 8 января, что было бы наивным верить, что Франция, которая зафиксировала удвоение кибератак в прошлом году, не станет целью хакеров перед апрельскими выборами по примеру США.

«Нельзя быть наивным и исключить, что такое может случиться в Швеции, - заявил премьер агентству ТТ. - Поэтому безопасность информации и кибербезопасность включены в общую стратегию». По его мнению, также нельзя исключать риск и на период выборов в Швеции - общие выборы намечены на 2018 г.

Несколько дней назад уважаемый в стране Шведский институт международных отношений опубликовал доклад о том, что Россия ведет тайную информационную войну с целью влиять на принятие решений в Швеции и на отношение к этим решениям общественности. Как считает автор доклада, эксперт по России Марти Крагх, в этой войне используются фальшивые документы, фейковые новости и интернет-тролли. В частности, он утверждает, что в шведскоязычном сегменте Twitter российское правительство использует «армии троллей», которые атакуют журналистов и ученых. Также в этом сервисе применяется взлом отдельных аккаунтов. Была запущена шведскоязычная версия Sputinik, Крагх идентифицировал 26 фальшивых документов, распространенных через нее.

Российские СМИ Sputnik, RT и аналогичные подхватывают дезинформацию о НАТО, в частности о нарушениях со стороны подводных лодок. Крагх и его коллеги установили 10 фальсифицированных документов, которые касаются исключительно политики Швеции, три из них подробно разбираются в докладе, пишет the Local.