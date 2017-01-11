РПЦ обещает развивать музейную деятельность в Исаакиевском соборе

Исаакиевский собор в Петербурге передается Церкви в соответствии с законодательством, он останется в собственности государства, а музейная деятельность в нем будет развиваться, заявили «Интерфаксу» в Московском патриархате. «Был запрос Санкт-Петербургской митрополии о передаче Исаакиевского собора в бессрочное безвозмездное пользование, как и большинство храмов России. Собор остается в собственности государства», - объяснил руководитель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). По его словам, обращение и ответ на него полностью соответствуют законам. «Абсолютно точно мы можем сказать, что музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться», - добавил епископ.

О том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко близок к решению передать собор РПЦ, еще в конце декабря сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники. 10 декабря вечером Полтавченко сказал ТАСС, что вопрос решен, Исаакиевский собор будет передан Церкви в пользование и будет содержаться за ее счет. «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», - добавил губернатор и заверил, что пускать в здание будут представителей всех без исключения конфессий.