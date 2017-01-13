Россельхознадзор может запретить ввоз живой птицы из стран ЕС

Россельхознадзор может запретить ввоз живой птицы, продукции из нее и инкубационного яйца из Польши и других стран ЕС, а не только из отдельных регионов, передает ТАСС. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в кулуарах Гайдаровского форума.

«Там расширяется грипп птиц, высокопатогенный штамм», - уточнил он, добавив, что на данный момент все еще сохраняется вероятность введения карантина по африканской чуме свиней в Краснодарском крае.

«Но если бы это зависело от Россельхознадзора, то мы ввели бы сразу карантин на всей территории края», - сказал он.