СМИ разошлись в оценке численности акции против передачи Исаакия РПЦ

На акцию протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ пришли около 200 человек, сообщает «Фонтанка.ру» с Исаакиевской площади. Полиция народному сходу не препятствовала. Ранее сообщалось, что ее собирались провести в формате встречи депутатов заксобрания с избирателями. По оценке «Интерфакса», собравшихся было около ста человек. «Росбалт» насчитал примерно 500 протестующих.

Перед собравшимися выступили депутаты Максим Резник («Партия роста»), Борис Вишневский («Яблоко») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), а также лидер петербургского отделения «Парнаса» и «Открытой России» Андрей Пивоваров. Выступающие вставали на скамейку. Без микрофона их было почти не слышно, добавляет «Росбалт». По словам очевидцев, на митинг приходили и НОДовцы с полосатыми флагами, пишет «Фонтанка». Депутат Алексей Ковалев в ходе выступления заявил, что пришли около 1000 человек.

НОД организовал рядом одиночный пикет, уточняет «Росбалт». Активист движения стоял с плакатом: «А ну, бесы! Брысь, нечисть!»

Корреспондент «Интерфакса» плакатов, флагов, символики, звукоусилителей на встрече не заметил. Сам собор закрыт. Ранее директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил, что музей закроется на несколько часов раньше, чтобы избежать беспорядков во время проведения акции.

Пивоваров ранее рассказывал РБК, что оппозиция в городе объединилась в коалицию для борьбы против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. В нее вошли «Яблоко», «Справедливая Россия», «Парнас», «Открытая Россия» и Партия роста. «Общая коалиция позволит создать массовый протест наподобие того, который был при монетизации льгот. У нас еще есть время, чтобы отменить решение передать собор РПЦ», – предполагал Пивоваров.

Борис Вишневский ранее обещал оспорить решение о передаче Исаакия церкви в суде, как только оно будет официально оформлено. На митинге 13 января, по его словам, организаторы намеревались провести расширенный оргкомитет будущей кампании в защиту Исаакия и обсудить с петербуржцами дальнейшие шаги.