Бронетехника США получила повреждения во время переброски в Польшу – WSJ

Часть бронированной техники США получила повреждения во время переброски из Германии в Польшу, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, несколько бронемашин врезались в мосты, которые оказались ниже, чем ожидали военные США. В настоящее время пять машин остаются в Германии и военные еще не решили, как их перевезти на восток.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий войсками армии США в Европе, рассказал изданию, что военным США не хватает информации об инфраструктуре в районах, которые когда-то были частью советского блока, а теперь входят в НАТО. В ближайшие недели американские военные планируют перенаправить танки из Польши в другие страны бывшего Варшавского договора.

Ходжес указал, что США необходимо лучше изучить регион, чтобы иметь возможность быстрее перебрасывать силы в случае возможного конфликта с Россией. «Нам нужно восстановить опорные точки», – приводит его слова издание.