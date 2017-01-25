Песков подтвердил, что Путин 25 января встретится с участниками приватизации «Роснефти»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина с Сечиным и представителями итальянского банка «Интеза» (Intesa Sanpaolo), Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Autority) и компании «Гленкор» (Glencore) состоится сегодня. Представлять их будут руководители, уточнил Песков.

23 января Сечин обратился к Путину с предложением встретиться с участниками приватизации «Роснефти». Такая встреча нужна для того, чтобы подчеркнуть значение состоявшейся сделки и для того, чтобы проинформировать президента о новых проектах, объяснил Сечин.