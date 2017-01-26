Сергей Миронов назвал бредом статью о грядущем закрытии «Справедливой России»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал «полным бредом» статью «Новой газеты» о том, что он сам якобы заявил, что «проект «Справедливая Россия» на сегодняшний день властью не востребован и будет закрыт». Как передает ТАСС, Миронов настаивает, что у партии прекрасные перспективы.

Фразу о скором закрытии проекта «Новая газета» приводит со ссылкой на источник в омском отделении «Справедливой России», по его словам, Миронов заявил это на бюро президиума партии после думских выборов. Издание напоминает, что из партии недавно решила выйти сенатор Елена Мизулина. После выборов часть партийцев обвинила Миронова в неудачной избирательной кампании, добавляет газета. Она перечисляет, что с тех пор сложили с себя полномочия руководители нескольких региональных отделений, «например, Александр Агеев (Москва), Александр Бочкарев (Нижегородская обл.), Дмитрий Горовцов (Омская обл.). По ее данным, эти политики утверждали, что партия фактически бросила их накануне выборов, оставив без денег на ведение кампании, и называли это причиной проигрыша. С уходом Мизулиной конфликты в «Справедливой России» вышли на новый уровень, считает издание.

«Полный бред, там и Бочкарев вышел из партии, все это не соответствует действительности», – заявил ТАСС Миронов. В статье «Новой» говорилось, что Бочкарев отказался от партийной должности, но о его выходе из партии не было и слова. По мнению лидера эсеров, у партии «самые позитивные перспективы». «Наша партия через пять лет будет главной партией в стране», – уверен он.

Вице-спикер Госдумы, справедливоросс Ольга Епифанова, комментируя публикацию, заявила: «Нападают всегда на сильных».