В Черное море вошли испанские и канадские военные корабли

Испанский военный корабль «Альмиранте Хуан де Борбон» с системой противоракетной обороны и канадский фрегат «Сент-Джонс» вошли в акваторию Черного моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные информационные порталы.

Данные корабли входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО. Группа базируется в Средиземном море.

По сообщению Военно-морских сил Румынии, фрегаты будут участвовать в учениях НАТО «Морской щит 2017», которые будут проходить с 1 по 10 февраля в восточной части Черного моря.

Ожидается, что в ближайшее время в акваторию Черного моря зайдет американский эсминец «Портер» с системой ПРО «Иджис», который также примет участие в учениях.