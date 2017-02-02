Из-за угрозы кибератак голоса на выборах в Нидерландах посчитают вручную

Руководство Нидерландов решило отказаться от компьютерных технологий при подсчете голосов на парламентских выборах 15 марта, голоса будут считать вручную. Как сообщает Deutsche Welle, это решение принято в связи с опасениями, что хакеры могут попытаться взломать систему подсчета. Об этом решении объявил министр внутренних дел Роналд Пластерк. По данным нидерландских СМИ, используемое избирательной системой программное обеспечение является очень уязвимым перед возможными манипуляциями.

После ручных подсчетов результаты голосования с каждого избирательного участка будут доставляться членами избиркомов в региональную комиссию. Компьютеры подключатся на более высоком уровне обработки данных, в центральных филиалах избиркома.