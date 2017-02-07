Вячеслав Наговицын подал в отставку

Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Александра Мальцева. «Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет», — сказал он. Мальцев отметил, что для него это решение было неожиданным. Накануне источники агентства в правительстве республики сообщали о намерении Наговицына баллотироваться на новый срок.

6 февраля «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщали о готовящейся отставке нескольких губернаторов, в том числе Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также Пермского края (Виктор Басаргин) и Бурятии (Вячеслав Наговицын).

В тот же день об отказе от намерения баллотироваться на новый срок и прошении о досрочной отставке сообщил Басаргин.