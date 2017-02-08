Прокуратура Красноярска добилась блокировки сайта заказных убийств

Суд Центрального района Красноярска признал запрещенной к распространению в России информацию на сайте, где предлагалась возможность заказать убийство. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, доступ к сайту будет заблокирован.

Сайт был обнаружен сотрудниками прокуратуры Красноярска при мониторинге интернета. Доступ на него был свободный, без регистрации, вся информация о возможностях заказать убийство находилась в открытом доступе. На сайте рекламировался «способ совершения действий, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса», отмечают прокуроры. Они также напоминают, что из закона о рекламе следует, что она «не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости».

Следовательно, размещение информации о возможности заказать убийство незаконно и нарушает права неопределенного круга лиц, а также права государства на защиту основ конституционного строя и нравственности, отрицательно сказывается на формировании правового сознания граждан, в том числе несовершеннолетних.

По требованию прокуратуры суд признал информацию на этом сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.