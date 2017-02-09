Глава Рязанской области может уйти в отставку на следующей неделе – «Дождь»

Руководитель Рязанской области Олег Ковалев станет следующим отставником губернаторского корпуса, четвертым в этом году после теперь уже бывших главы Адыгеи — Аслана Тхакушинова, Пермского края Виктора Басаргина и Бурятии – Вячеслава Наговицына. Отставку Ковалева три близких к Кремлю собеседника «Дождя» ожидают на следующей неделе.

Предыдущие отставки в Кремле объясняли сложностями в регионах, в том числе межэлитными противоречиями, в преддверии президентских выборов. В Рязанской области проблему представляет здоровье Ковалева, говорит один из собеседников телеканала. Эксперты указывают, что поддержкой федерального центра он также не обладает.

В качестве приемника Ковалева собеседники телеканала называют выходца из соседней Калужской области Николая Любимова. Он был главой Калуги, вице-губернатором региона, а в 2016 г. избрался от области в Госдуму. Сам Любимов сказал Дождю, что ничего не знает о возможном назначении.

Ранее «Ведомости» сообщали о вероятной отставке главы Карелии Александра Худилайнена. Собеседники «Дождя» подтверждают эту возможность, но говорят, что это будет позже. В качестве кандидатов на смену Худилайнену называют замминистра природных ресурсов Ивана Валентика.

В процессе обсуждения находится и вопрос об отставке губернатора Новгородской области Сергея Митина, говорит околокремлевский собеседник телеканала.