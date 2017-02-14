СМИ назвали трех кандидатов на смену Майклу Флинну

Президент Дональд Трамп рассматривает трех кандидатов, которые смогут на постоянной основе занять должность советника по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна. Разные американские СМИ назвали их почти одновременно, ссылаясь на источники в Белом доме. Например, об этом сообщили Fox News, ABC News и Boston Globe. Это назначенный и. о. советника отставной генерал Кит Келлог, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и вице-адмирал Роберт Харуорд. Источники The Washington Post и Fox News называют Харуорда наиболее вероятным преемником Флинна.

Харуорд – бывший «морской котик» и считается человеком нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, отмечает Fox News. Когда Мэттис возглавлял Центральное командование ВС США, Харуорд был его заместителем. При президенте Джордже Буше-младшем он входил в Совет по национальной безопасности при Белом доме.

Источники The Washington Post в администрации президента говорят, что обсуждение кандидатов на должность советника курирует вице-президент Майк Пенс, в обсуждении участвуют Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли, директор ЦРУ Майк Помпео, старший советник Белого дома Джаред Кушнер, главный стратег администрации Стивен Бэннон и руководитель аппарата президента Райнс Прибус.