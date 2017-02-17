Путин попросил отставных губернаторов помочь преемникам

Президент России Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку руководителями Пермского края, Бурятии, Карелии, а также Рязанской и Новгородской областей, сообщает пресс-служба главы государства. Он поблагодарил их за работу, отметив, что за время их правления ситуация в регионах улучшилась, но теперь нужно создать условия для работы преемников. Последнее Путин обозначил как цель встречи. «Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время», - сказал он.

Путин отметил, что «ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся», и что отставники смогут «приложить свои силы и на других участках работы». При этом президент пообещал «всячески способствовать» тому, чтобы губернаторский опыт и знание «были эффективно использованы в будущем» как в конкретном регионе, так и в России.

Встреча состоялась в Кремле вечером 16 февраля, сообщает ТАСС.