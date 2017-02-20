Губернатор Петербурга Полтавченко ушел в двухнедельный отпуск

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в плановый отпуск на две недели - до 6 марта, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов. Исполнять обязанности Полтавченко будет вице-губернатор, руководитель администрации Александр Говорунов.

По данным «Фонтанки», Полтавченко проведет отпуск на юге России. 24 февраля ему исполнится 64 года.

Накануне губернаторского отпуска появилась информация, что в Кремле не согласовывали решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Сегодня стало известно, что инициативная группа депутатов заксобрания Петербурга и Российский творческий союз работников культуры собирается подать заявку на проведение общегородского референдума о статусе Исаакиевского собора.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что РПЦ, в пользование которой переходит собор, проведет все реставрационные работы за счет сохранения платных экскурсий и продажи билетов на колоннаду собора. Общий вход в собор будет бесплатным.