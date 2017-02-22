Для выяснения причины смерти Чуркина судмедэкспертам требуются дополнительные тесты – AP

Судмедэксперты, проводившие аутопсию скончавшегося российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, настаивают на дополнительной экспертизе для установления причины его смерти. Как передает Associated Press, служба судмедэкспертов несет ответственность за расследование смертей, которые происходят в результате насильственных действий, несчастных случаев, самоубийств или кажутся необычными. В подобных случаях обычно проводится токсикологическая экспертиза и другие скриннинги, которые могут занять недели. В большинстве смертельных случаев, расследованных службой, не выявлено ничего подозрительного.

64-летний Виталий Чуркин возглавлял российскую миссию при ООН с 2006 г. 20 февраля, находясь в своем офисе, он почувствовал себя плохо. Дипломат был доставлен в Пресвитерианский госпиталь, где позже скончался.