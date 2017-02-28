Минюст готов скорректировать «статью Дадина»

Министерство юстиции России готово разработать поправки в статью 212.1 Уголовного кодекса РФ о наказании за неоднократное нарушение порядка участия в публичных акциях, по которой был осужден Ильдар Дадин.

Ведомство начнет разработку поправок, если поступит соответствующее поручение правительства, сообщила пресс-служба в ответ на запрос «Интерфакса».

В ведомстве отметили, что в соответствии с федеральным конституционным законом "О Конституционном суде РФ" (КС РФ) правительство РФ не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС вносит в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в закон, положения которого являлись предметом рассмотрения Конституционного суда.

Первым и единственным осужденным по ст. 212.1 УК стал Ильдар Дадин. В декабре 2015 г. он был приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии срок был уменьшен до 2,5 года. В начале февраля Конституционный суд решил, что ст. 212.1 УК не нарушает Конституцию, но дело Дадина подлежит пересмотру. 22 февраля президиум Верховного суда постановил освободить Дадина.