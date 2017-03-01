Трамп заявил о готовности США искать новых друзей и партнеров

Америка хочет найти новых друзей, заключить новые партнерства на базе общих интересов, заявил президент Дональд Трамп в первом обращении к конгрессу. Расшифровку его речи публикует Bloomberg. По словам президента, Америка стремится к гармонии и стабильности, а не войне и конфликту, и хочет мира везде, где это возможно. «Сегодня Америка дружит с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников десятки лет назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах. Эта история должна вселить в нас веру в возможности изменить мир к лучшему», - сказал он. Он выразил надежду, что 250-й год существования США пройдет в более мирном, справедливом и свободном мире.

Америка, по словам, Трампа, вынесла урок из ошибок прошлого и войн и разрушений во всем мире. «Единственное долгосрочное решение этих гуманитарных катастроф - это создание таких условий, при которых переселенцы смогут безопасно вернуться домой и начать долгий процесс восстановления», - считает президент.

Трамп также заверил, что Америка уважает свободное право всех стран искать свой собственный путь. «Мое дело - не представлять весь мир, мое дело - представлять Америку, но мы знаем, что Америке лучше, когда в мире меньше конфликтов», - добавил он.

Союзникам США Трамп напомнил, что внешняя политика США подразумевает прямое, активное и осмысленное взаимодействие с миром и основана на лидерстве Америки и интересах безопасности. «Мы твердо поддерживаем НАТО, союз, выкованный после двух войн, которые свергли фашизм, и холодной войны, которая нанесла поражение коммунизму, - добавил он. - Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства». Он отметил, что они уже начали это делать после откровенных и убедительных переговоров.