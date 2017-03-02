В Кремле подтвердили информацию о телефонных разговорах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин действительно вел телефонные переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко. Они обменялись мнениями о ситуации в Донбассе.

По его словам, прекращение вооруженного конфликта в Авдеевке лидеры двух стран не обсуждали. «Я лишь могу подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов», — сказал Песков.

По его словам, Путин и Порошенко обменялись мнениями в связи с эскалацией напряженности в Донбассе.